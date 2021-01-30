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Жительница Марий Эл лишилась 1 млн рублей, решив вложиться в биткоин

Криптовалюты

Жительница Марий Эл лишилась 1 000 000 рублей при попытке приобрести биткоин.

Попалась на удочку мошенников, когда увидела объявление о продаже криптовалюты в социальных сетях. Ей предложили регистрацию на бирже и полное сопровождение до результата.

Классика схемы мошенников однообразна, но всё ещё имеются те, кто клюёт на неё. Указав свой номер при регистрации, жительнице Волжска перезвонил "трейдер". Который красочно обрисовал все преимущества использования данной платформы. Поддавшись на уговоры, женщина перевела по указанным реквизитам 1 000 000 рублей.

После "вложения" связаться с "трейдером" оказалось невозможно. Он попросту испарился.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Надежда Яковлева
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