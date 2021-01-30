Visa планирует использовать криптовалюты как средство платежа

Руководство Visa рассматривает возможность использования технологий блокчейн в своей системе платежей. В частности, использовать криптовалюту для оплаты услуги и товаров.

Visa планирует расширить свою деятельность и не исключает партнёрство с ведущими криптобиржами и представителями криптовалютных кошельков. Эта отрасль мало исследована, а пользователи всё активнее используют сторонние средства конвертации на свой страх и риск.

Компания намерена снизить на максимальном уровне все риски между пользователями при обмене и оплате криптовалютой товаров и услуг.

"Если криптовалюта станет признанным средством обмена, мы не видим причин, по которым не можем добавить её в нашу сеть, которая уже сегодня поддерживает более 160 валют", — сказал Альфред Келли, главный исполнительный директор Visa.

Руководство компании ставит перед собой цель — обезопасить пользователей от риска использования небезопасных вариантов обмена криптовалют в фиатные средства.