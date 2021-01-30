Индия против использования криптовалют

Индия выступает против использования криптовалют в повседневной жизни. Также под особым вниманием остаётся оплата услуг с использованием цифровых денег.

Верховный суд Индии не так давно снял запрет на использование криптовалют, но ЦБ всё также намерен выпустить национальную цифровую валюту.

Правящая палата Индии готовит законопроект о полном запрете криптовалют в стране. В 2021 году под запрет попадает любое использование таких денег в частном секторе.

Аналитики утверждают, что Индия станет единственной страной в мире, запретившая использование криптовалют в любых целях.

Парламент Индии рассмотрит законопроект в ближайшее время. Этот фактор полностью исключает использование технологии блокчейна в этой стране.