Мужчина лишился почти 200 000 рублей при попытке купить биткоин

В Сахалинской области незадачливый инвестор лишился почти 190 000 рублей. Житель Углегорского района на положительных новостях о стремительном росте биткоина захотел приобрести его и тем самым заработать на курсе.

Но мошенники тоже не дремлют. И пока данная сфера практически никем не регулируется, то приобретение криптовалюты всегда связано с риском.

По словам несостоявшегося обладателя криптовалюты, на него вышел сотрудник некоего инвестфонда, который предложил свои услуги в покупке инвестиций. Мужчина зарегистрировался на платформе и пополнил счет на 12 000 рублей. Через день он увидел свою первую прибыль в размере 7$ и был полон надежд на хороший денежный прирост.

Позже он периодически пополнял счет. Общая сумма депозита составила почти 200 000 рублей. Казалось бы, деньги работают и прибыль идет.

Но при попытке вывести средства с платформы аккаунт пользователя был по непонятным причинам заблокирован. Здесь мужчина понял, что попал в руки мошенников и обратился с заявлением в полицию.