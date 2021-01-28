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Биткоин ждёт падение в предверии китайского Нового года

Криптовалюты

Не за горами китайский Новый год и криптосообщество обеспокоено новым резким падением цены на биткоин и другие криптовалюты. Азиатские майнеры из года в год начинают массово распродавать добытую криптовалюту перед празднованием Нового года и недельными выходными.

Биткоин ждёт падение в предверии китайского Нового года

Стоимость биткоина на днях уже понижалась ниже 30 000$, но потом вернула свои позиции. Сейчас биткоин торгуется по цене 31 800$. Больше половины майнинг-пулов находятся в Азии. Похожего развития событий придерживается аналитик Леннарда Нео из Stack Funds.

Активность добычи криптовалюты имеет самые высокие показатели с 2019 года. И, по мнению аналитика Stack Funds, в данный момент подготовка к реализации криптовалюты идет полным ходом.

Китайский Новый год знаменательное событие для всех народов азиатского региона и к нему начинают готовиться заранее. Любое празднество требует финансовых затрат, и трейдеры прогнозируют значительную просадку по цене многих криптовалют.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Надежда Яковлева
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