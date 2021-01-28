Биткоин всё чаще приравнивают к золоту

Руководитель компании SkyBridge Capital сравнивает золото с биткоином. По его словам, криптовалюты мало чем отличаются от золота и на хранение без риска имеет право каждый инвестор.

Положительное высказывание Энтони Скарамуччи в пользу биткоина было опубликовано в статье CNN. Рост биткоина дал главам государств пищу для размышления и дальнейших действий в сфере регулирования криптовалют. Эта мера безопасности важна для крупных инвесторов для безопасного хранения криптовалют.

Глава SkyBridge Capital подвел итог: