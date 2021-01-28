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Биткоин всё чаще приравнивают к золоту

Криптовалюты

Руководитель компании SkyBridge Capital сравнивает золото с биткоином. По его словам, криптовалюты мало чем отличаются от золота и на хранение без риска имеет право каждый инвестор.

Биткоин всё чаще приравнивают к золоту

Положительное высказывание Энтони Скарамуччи в пользу биткоина было опубликовано в статье CNN. Рост биткоина дал главам государств пищу для размышления и дальнейших действий в сфере регулирования криптовалют. Эта мера безопасности важна для крупных инвесторов для безопасного хранения криптовалют.

Глава SkyBridge Capital подвел итог:

"Жёсткие нормы регулирования, улучшение инфраструктуры и доступ к финансовым институтам, таким как Fidelity, которые держат деньги инвесторов, сделают биткоин-инвестиции такими же безопасными, как владение облигациями и сырьевыми товарами, включая золото. Ни для кого не секрет, что фонд Скарамуччи SkyBridge Capital в последние месяцы 2020 инвестировал в биткоин. На фоне роста цен криптовалютного рынка SkyBridge Capital смог неплохо заработать. По данным The Block, за последнюю декаду прошлого года SkyBridge Capital вложила $180 миллионов в биткоин".

Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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