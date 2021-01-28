Компания Marathon заработала $16 млн на курсе биткоина за четыре дня

Компания Marathon, занимающаяся добычей криптовалюты биткоин (майнингом), вложила в инвестицию биткоин $150 млн. Компания приобрела 4813 монет биткоин и получила прибыль в размере $16 млн за четыре дня!

Руководитель компании The Block утверждает, что использование части резервов в криптовалюте разумнее, чем в долларах США. Несколько ранее СЕО компании MicroStrategy привел аналогичный довод. Компания с августа вложила в биткоин около $1 млрд.

"Аналогично действиям руководства MicroStrategy, мы считаем, что с точки зрения долгосрочных инвестиций лучшая стратегия — держать часть наших резервов в биткойне, а не в долларе", — сказал Меррик Окамото, CEO Marathon.

Компания Marathon произвела покупку биткоина 21 января по цене $31 000. За последнее время цена его возросла на 11%. Котировка цены биткоина на 25 января составляет $34 000. Тем самым прибыль компании составила $16 миллионов за четыре дня.

Посредником в проведении всех финансовых операций, связанных с покупкой биткоина компанией Marathon, оказался инвестфонд NYDIG. Офис компании расположен в Нью-Йорке. Так же к помощи фонда прибегла компания MassMutual, которая представляет страховые услуги. Сделка произошла в декабре 2020 года по цене $18 000. По данным на сегодняшнее время, инвестиция выросла в цене на 87%.