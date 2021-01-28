Жительница Волгограда лишилась 1 млн рублей при покупке криптовалюты

Жительница Волгограда решила вложить немалую сумму в криптовалюту. Только способ выбрала не совсем безопасный. Посредник, с которым она договаривалась о приобретении криптовалюты, оказался мошенником.

На фоне ажиотажа вокруг роста биткоина в цене она решила инвестировать в криптовалюту миллион рублей. Молодой человек вошел в доверие к женщине и убедил ее перевести на его расчетный счет денежные средства. После передачи денег он попросту исчез и перестал выходить с женщиной на связь.

Наивного инвестора поразил рост криптовалют в последнее время. Биткоин и Эфириум поднялись в цене в несколько раз. Поэтому она решила преумножить свои средства таким нехитрым способом.

Аналогичное происшествие произошло в Воронеже, где пожилая женщина решила инвестировать в криптовалюту свои сбережения. Нашла объявление в интернете. После чего с ней связался трейдер, который уговорил ее скачать мобильное приложение торгового терминала и передать доступ к нему в его управление. В итоге женщина также лишилась крупной суммы.