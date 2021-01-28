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На криптовалютную компанию Ripple подали в суд во Флориде

Криптовалюты

Криптовалюта Ripple (XRP) опять попала в поле зрения правоохранительных органов. На этот раз подал иск в суд один из начальных инвесторов Тайлер Туми из-за нарушения закона о ценных бумагах. Заседание пройдет в штате Флорида.

На криптовалютную компанию Ripple подали в суд во Флориде

Тайлер Туми обвиняет действующего главу Ripple Брэда Гарлингхауса в незаконной сделке. Гарлингхаус продал часть криптовалюты Ripple Туми и одновременно рекламировал Ripple, что привело к росту токена Ripple.

"В период с апреля 2017 года по декабрь 2019 Гарлингхаус приостанавливал свои продажи XRP, потому что рыночная стоимость XRP падала, таким образом он стремился избежать снижения рыночной стоимости XRP ".

Иск SEC (Комиссии по ценным бумагам США) против Ripple дает негативное начало в использовании криптовалют в целом. Хотя SEC так и не дала внятного ответа о присвоении криптовалюте статуса ценных бумаг.

Азиатский регион — основная сфера деятельности Ripple, где ему нет равных в сфере финансовых технологий. Ripple — это онлайн-решение для мгновенных денежных переводов с почти нулевой комиссией.

Биржа Lulu Exchange UAE вошла в партнерство с Ripple для международных денежных переводов. Это партнерство позволит осуществлять мгновенные денежные переводы между Индией и ОАЭ.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Ольга Алексеева
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