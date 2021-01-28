Житель США добывает криптовалюту с помощью своего автомобиля

Автомобиль стал майнинг фермой для криптоэнтузиаста Саймона Бирна из США.

Идея добывать Eth (Ethereum) с использованием своего спорткара зародилась у Саймона давно, но не было технической возможности осуществить её в реальности. Для добычи криптовалюты он установил всё необходимое в свой BMW i8, а именно: шесть видеокарт Nvidia. Аккумулятор снабжает электричеством самодельную майнинг ферму Бирна во время работы.

Ethereum же вторая криптовалюта по капитализации бьёт новые рекорды. В минувший понедельник цена за одну монету превысила 1400 долларов США. Активность майнеров привела к росту цены за монету.

Майнинг ферма Бирна оценивается примерно в 150 000 долларов США. Но имеет единственный недостаток — это то, что ездить на авто нужно с открытым багажником. Данная мера безопасности позволяет не нагреваться оборудованию и приносить хозяину автомобиля доход. Разгон до 100 км/ч автомобиль достигает примерно за 4,5 секунды.

Из официального заявления компании Nvidia стало известно, что компания готова возобновить производство графических процессоров. Именно их используют криптоэнтузиасты для добычи криптовалюты.

Криптовалюта стала чем-то более ценным для людей. Многие сравнивают её с золотом благодаря росту инвестиций.