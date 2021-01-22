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Криптовалюта USDT официально признана платёжным средством

Криптовалюты

Блокчейн-индустрия не стоит на месте и активно развивается. Признание криптовалют в виде платёжного средства уже не за горами, и первыми, кто дал официальное согласие на проведение подобного рода валютных операций, стали США.

Криптовалюта USDT официально признана платёжным средством

Управление валютного контроллера (ООС) разрешило финансовым организациям принимать и отправлять платежи в криптовалюте. Но не все криптовалюты будут приниматься в качестве оплаты, а лишь стейблкоины. Стейблкоины — это аналог фиатных средств в инфраструктуре блокчейн.

С этого момента Федеральная сберегательная ассоциация США и ЦБ США смогут хранить и использовать для верификации все данные по платежам в этой области. Другими словами, финансовые организации будут использоваться как гаранты (валидаторы) для безопасности всех финансовых операций, связанных со стейблкоинами. Данная информация стала известна из пресс-релиза ООС.

В этом направлении остаётся ещё много недоработок и, в частности, — какие именно услуги и сферы бизнеса будет возможным оплачивать USDT.

На этой позитивной новости заметно выросли транзакции в сети блокчейн, а в частности с использованием USDT. Эту новость криптосообщество приняло как первый этап формулирования нового платёжного средства и признания индустрии блокчейн в целом. Несомненно, этот факт благоприятно повлияет на саму сферу криптвалют и привлечёт новых инвесторов в эту отрасль.

Но контроль и анонимность тогда станут всего лишь словами, так как гаранты будут знать все данные пользователя, отправившего платёж или получившего его. Пользователи криптовалют разделились на два лагеря. Для одних эта новость — прорыв, а для других — опасность вывести их активы на всеобщее обозрение. Децентрализация криптовалют по-прежнему играет огромную роль для этой половины пользователей, и они не намерены так просто сдаваться.

Данный фактор, несомненно, играет для криптоиндустрии огромную роль, но банковская система централизована, и поэтому сейчас стоит выбор принять условия игры или развиваться отдельно.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Елена Тимошкина
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