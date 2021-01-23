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ЦБ Ирана предложили спастись от инфляции с помощью криптовалют

Криптовалюты

Экономика Ирана в последнее время очень страдает от инфляции, которая, по словам главы СЭЗ Киш Голама Хоссейна Мозаффари (Gholam Hossein Mozaffari), увеличилась до максимума за последнее время.

ЦБ Ирана предложили спастись от инфляции с помощью криптовалют

Рост инфляции в стране достиг 30% по сравнению с предыдущими годами. Инфляция стала основной причиной нехватки средств на импорт автомобилей за рубеж.

Мазаффари также отметил, что остров Киш стал местом добычи криптовалют (майнинг), и предложил вести взаиморасчёты в криптовалюте. То есть, другими словами, Иран предлагает оплачивать поставляемые автомобили в криптовалюте. Этот вариант спасёт экономику страны на некоторое время от расходов в этой сфере и даст восстановиться другим отраслям Ирана.

"Если Центробанк одобрит предложение, это сразу же решит проблему с импортом автомобилей. Их можно будет ввозить в три свободные экономические зоны и расплачиваться за них криптовалютой", — сказал управляющий СЭЗ Киш.

Глава СЭЗ утверждает, что данный вариант будет выгоден экономике Ирана и прекратит давление на государственную валюту страны. Главное, чтобы вёлся контроль за добычей криптовалюты и эта отрасль не стала причиной новых проблем в экономике. ЦБ Ирана принял к рассмотрению заявление Мазаффари и вскоре даст официальный ответ.

Всё больше стран склоняются к использованию криптовалют в своих интересах. Возможно, сфера блокчейн и само понятие криптовалют и вправду недооценены обществом.

Но, как показывает практика, страны, которые начали использовать технологии блокчейн, отзываются о своей практике положительно. Технология блокчейн позволяет отойти от привычных стандартов экономики и ставит её на совершенно новый уровень. Ведь с использованием инфраструктуры криптовалют отпадает надобность в посредниках и все действия можно осуществлять непосредственно с потенциальным партнером или клиентом напрямую.

Также данная отрасль исключает мошеннические схемы, так как все данные записываются в информационный код, который подделать невозможно. Простыми словами, если вы оплатили услугу, то возможности отменить платёж у вас не будет. Кроме того, снизится конечная стоимость продукта, так как не придётся закладывать в цену услуги посредников.

Автор: Павел Новиков, Редактор: Елена Тимошкина
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