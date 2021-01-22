Падение биткоина обрушило криптовалютные рынки на $ 100 млрд

Общая рыночная стоимость всех криптовалют потеряла около $100 млрд за последние 48 часов, после того, как главный цифровой актив мира — биткоин — упал примерно на 10%.

Всего за неделю, согласно данным Coinmarketcap. com, биткоин упал почти на 18%.

Напомним, биткоин пережил дикое ралли в последние недели, ненадолго достигнув $ 41,940 в начале этого месяца, а потом начав стремительное снижение.

Вторая по величине криптовалюта по рыночной стоимости — эфир — также упала примерно на 10% за последние 48 часов. Он торговался на уровне $1238,49, достигнув небывалого максимума в $1439 во вторник.

Падение основных цифровых активов привело к огромному падению рыночной стоимости всех криптовалют примерно с $ 1,06 трлн до менее чем $ 920 млрд.