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Аналитик объяснил рекордное подорожание биткоина

Криптовалюты

Сегодня биткоин уже второй раз за день достиг рекордного курса. На момент публикации заметки его стоимость оценивается в 28 тысяч долларов.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что стоимость биткоина продолжает расти из-за того, что это "спекулятивный актив".

"Биткоин — интересная история, он же ценности как таковой не имеет, потому что на него мало что можно купить и он мало где признаётся", — отметил эксперт.

"Это спекулятивный актив, который сейчас на коне. Это вроде акций Tesla, которые стоят запредельно дорого, но при этом только растут", — добавил Адамидов.

Автор: Алексей Корнеев
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