Аналитик объяснил рекордное подорожание биткоина

Сегодня биткоин уже второй раз за день достиг рекордного курса. На момент публикации заметки его стоимость оценивается в 28 тысяч долларов.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что стоимость биткоина продолжает расти из-за того, что это "спекулятивный актив".