Налог с криптовалюты: "Запрещай все непонятное"

Государство собирается доходы от операций с криптовалютами облагать налогом на прибыль или НДФЛ. При этом операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

Так власти пытаются увеличить приток средств в казну. По данным экспертов, доходы от сделок с криптовалютами будут облагаться в общем порядке по формуле доходы от продажи минус расходы на приобретение.

"Мамкины криптовалютчики и пытающиеся скрыть в "крипте" черные доходы, что называется, "попали" - пишут эксперты на соответствующих форумах.

Отметим, что разница облагается по ставке 13% для резидентов (со следующего года - 15% на все доходы, превышающие 5 млн руб.).Неуплата налога будет караться штрафом в размере 40% от суммы неуплаченного налога.

Отдельно оговаривается право запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, если налоговики увидят «признаки, указывающие на возможное нарушение налогового законодательства».

Как заявила глава рабочей группы Государственной думы Федерального собрания по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко данный закон исполняет больше карательных функций, чем защищает инвесторов.

Да и чисто технически криптовалюта устроена таким образом, что если деньги оказались у мошенника или вора, то отменить операцию, как в банке, не удастся.

Совершенно непонятно, как будут контролировать движения этих средств - крипта изначально создавалась для того, чтобы обеспечить анонимность и владельцев денег, и платежей.

Для таких решений существует криминальный мир. Известные интернет-магазины из теневого сектора, работающие в анонимном формате и использующие в качество валюты биткоины, живут и процветают. И сделать с этим ничего нельзя, а вот купить и наркотики, и оружие, и почти любые поддельные документы - увы, можно.

Как раз поэтому и понятно, что попытка регулирования, «юридической защиты» и налогообложения криптовалюты обречена на провал. Да и отношение властей меняется довольно быстро. Россия в общем могла создать условия для создания крупных майнинговых ферм, стимулировать «отрасль» и быть на передовой. Но не стала, вновь сведя все к запретам.

По мнению автора телеграм-канала "Политджойстик (Марат Баширов)", "ничего более глупого невозможно придумать. Фамилию этих гениев кто-нибудь может назвать? Я понимаю, что к имуществу относятся наличные деньги, документарные ценные бумаги, безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги.

Но, крипта - это цифра. Это нолик и единица и знаете что её отличает от обычных валют и почему ее нельзя приравнять к имуществу? Нет механизма отмены подтверждённой операции. Если ты купил или продал крипту, то отменить сделку нельзя. И никакое государство помочь не сможет. Тогда за что вы собираетесь брать налог?"

Действительно, как именно работают блокчейн-технологии (основа любой криптовалюты), кажется, до конца никто не разобрался.

Но подход отечественного законотворца в последние годы линеен: видишь что-то непонятное - запрещай или пытайся регулировать. Пример Telegram: вышло глупо и нелепо. Но обязательно надо пробовать регулировать.

Хотя формально это все-таки позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде.

Но так же и облагать это имущество налогами, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. руб.