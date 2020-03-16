Закон о цифровых финансовых активах, который готовит Госдума, рассматривает криптовалюты актив, несущий необоснованные риски. Документ предусматривает полный запрет на выпуск и обращение криптовалют на территории России, а также ответственность за его нарушение.
"Позиция Банка России остается неизменной. Мы считаем, что существуют большие риски при легализации обращения криптовалюты", - озвучил позицию Банка России руководитель юридического департамента регулятора Алексей Гузнов.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.