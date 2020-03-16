В России хотят запретить обращение и выпуск криптовалюты

Закон о цифровых финансовых активах, который готовит Госдума, рассматривает криптовалюты актив, несущий необоснованные риски. Документ предусматривает полный запрет на выпуск и обращение криптовалют на территории России, а также ответственность за его нарушение.