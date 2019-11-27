Павел Дуров стал в США фигурантом дела о криптовалюте

Российский предприниматель — программист, создатель Telegram и экс-гендиректор "ВКонтакте", Павел Дуров в США вызван в окружной суд Нью-Йорка для дачи показаний по делу о криптовалюте Gram. Которую, кстати,он же и разработал.
Как сообщает CoinDesk, претензии к владельцу Telegram появились у американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая заявляет, что анонсированная мессенджером криптовалюта не зарегистрирована и, следовательно, незаконна. А между тем, как подсчитала Комиссия 171 покупатель уже приобрел около 2,9 млрд цифровых токенов.
Дуров считает обвинения в адрес его компании необоснованными, поскольку криптовалюта не является ценной бумагой или акцией и, значит, закон о ценных бумагах США им не нарушен.
Но пока ему предстоит давать объяснения в суде 7-8 января.
Из-за претензий сос тороны судебных инстанций, запуск анонсированной ранее блокчейн-платформы в Telegram, отложен. Напомним, что, как рассказывала ранее "Правда.ру", он был намечен на осень. Теперь запуск перенесен на апрель 2020.
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