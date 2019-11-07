В МВД разработают механизм ареста криптовалюты

В РФ до конца 2021 года будет создан механизм ареста криптовалюты. Но для этого криптовалюта должна быть признана товаров или денежным эквивалентом на законодательном уровне.

Предложения по созданию механизма должно сформировать МВД.

К виртуальным активам в первую очередь относится криптовалюта. Он заявляет, что к ним должна применяться обычная практика практику изъятия имущества.

Верховный суд заявил, что криптовалюта - это средство отмывания денег. Суд считает, что цифровые деньги должны относиться к статье о легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности.

Фото: twitter.com