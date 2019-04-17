Для российских зрителей из боевика "Хеллбой" убрали имя Сталина

Для показов в России прокатчик фэнтфзи-боевика "Хеллбой" изменил один из эпизодов, убрав из него упоминание Иосифа Сталина. В оригинальной версии, общаясь с главным персонажем картины, Баба-Яга сообщает ему, что лишилась глаза, когда пыталась возродить советского лидера. В русскоязычном переводе его заменили на Адольфа Гитлера.



Хеллбой - обзор фильма и вселенной. Новый хит кинокомиксов?

Редактуре подверглась и предназначенная для России копия картины без дубляжа. Имя Сталина там просто заглушили, вставив упоминание вождя Третьего Рейха в текст субтитров с переводом.

Сайт "Кинопоиск" обратился за комментариями к прокатной компании Megogo Distribution, однако ее представители отказались объяснить причину редактуры. Ранее прокатчик аналогичным образом внес исправления в российскую локализацию экшн-комедии "Телохранитель", где отрицательный персонаж из президента Белоруссии превратился в главу Боснии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жюри антипремии "Золотая малина" признало президента США Дональда Трампа худшим киноактером 2018 года. Трамп появлялся на экране в двух документальных фильмах.

Источник фото: kinopoisk.ru

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