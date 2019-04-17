Звезда сериала "Все любят Рэймонда" Джорджия Энджел умерла в США

Звезда Голливуда Джорджия Энджел, известная по сериалу "Все любят Рэймонда", умерла на 71-м году жизни в Принстоне, штат Нью-Джерси (США), информирует РБК.



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Что касается причины смерти, то СМИ отмечают, что она на данный момент не установлена, поскольку артистка была последовательницей христианской науки и в связи с этим не обращалась к врачам.

Сообщается, что Энджел родилась 28 июля 1948 года в Вашингтоне. Ее первой яркой работой в кино стал фильм 1971 года "Отрыв" Милоша Формана. За это ее номинировали на премию BAFTA.

Ее также дважды номинировали на "Эмми" за ситком "Мэри Тайлер Мур". За шоу "Все любят Рэймонда" — трижды.

Джорджия Энджел получила известность благодаря таким картинам, как "Отрыв", "Милашка", "Знаки жизни" и "Человек умер". Помимо этого актриса появлялась в сериалах "Офис", "Красотки в Кливленде", "Два с половиной человека", "Морк и Минди", "Лодка любви" и "Бесконтрольные".

Фото: eg.ru

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