Первую серию заключительного сезона фэнтези-сериала "Игра престолов" посмотрели в прямом эфире 17,4 млн американцев, информирует "Интерфакс". Это является рекордом в истории телеканала HBO, выпускающего этот сериал.
Сообщается, что показатель включает зрителей телеканала HBO (11,8 млн человек). А также пользователей стриминговых сервисов HBO Now и HBO Go. По мнению аналитиков, обычно подобное число зрителей собирают трансляции знаковых спортивных событий или церемоний.
Если сравнивать с показом первой серии предыдущего сезона, то аудитория была на 8% меньше, 16,1 млн человек. Как отмечают критики, интерес телезрителей к сериалу не пропал. Даже несмотря на почти двухлетний перерыв между сезонами.
Напомним, что "Игра престолов" — фэнтези-сериал по циклу романов Джорджа Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Этот сериал выходит с 2011 года. Он является одним из самых дорогих в истории телевидения. На производство одной серии последнего сезона было потрачено примерно в $15 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих звезд Голливуда.
Фото: kinopoisk.ru
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