"ВКонтакте" защитит фанатов "Игры престолов" от спойлеров

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила систему защиты своих пользователей от спойлеров по телесериалу "Игра престолов".



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Напомним, что вчера, 14 апреля, стартовал восьмой, финальный сезон популярного американского телесериала.

Введенная социальной сетью "ВКонтакте" система защиты от спойлеров будет работать следующим образом. Так, перед той или иной новостью, где могут содержаться спойлеры, будет появляться окошко "Возможны спойлеры". При этом основная часть текста данной новости будет скрыта от глаз пользователя. Лишь только когда он нажмет кнопку "Показать полностью", текст отобразится на экране его гаджета в полном объеме.

Похожую систему, напомним, "Вконтакте" использовала и во время премьеры новых серий не менее популярных сериалов вроде "Твин Пикса" или же, например, "Шерлока".

Отметим, что под спойлерами в фанатской среде принято понимать преждевременно раскрытую важную сюжетную информацию. Такая информация не только разрушает задуманную создателями интригу, но и не позволяет зрителю пережить данный сюжетный ход при просмотре самостоятельно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роскомнадзор предупредил фанатов "Игры престолов" об опасности большинства ссылок на серии нового сезона телесериала. По словам специалистов, под многими из этих ссылок скрывается вредоносное программное обеспечение.

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