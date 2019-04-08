Скончалась актриса фильма о Джеймсе Бонде "Из России с любовью"

Сербская актриса Надя Регин, известная благодаря участию в классических фильмах о Джеймсе Бонде, умерла в возрасте 87 лет. Запись о ее смерти появилось в официальном twitter-аккаунте киносаги.

"Наши мысли с ее семьей и друзьями в это печальное время", — говорится в сообщении от имени создателей "бондианы".

Самая известная ее киноработа — роль любовницы Керим-Бея в картине 1963 года "Из России с любовью". Также она появилась на экране, как исполнительница танца живота в фильме "Голдфингер".

Актриса признавалась, что не сразу согласилась на съемки в "бондиане".

"Честно говоря, вначале мне было очень стыдно, потому что это были такие крошечные роли", — вспоминала Надя Регин.

После съемок в британском шпионском боевике актриса участвовала в популярных британских телешоу The Avengers, Danger Man и The Saint.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о предложении британского актера Доминика Уэста в новом фильме об агенте 007 сделать его трансгендером.

Источник фото: Кадр из кинофильма "Из России с любовью".

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