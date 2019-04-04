В Москве скончался кинорежиссер Георгий Данелия

Известный кинорежиссер Георгий Данелия скончался 4 апреля в Москве в возрасте 88 лет. Об этом сообщили родственники режиссера "Новой газете". 24 февраля он был госпитализирован с воспалением легких. Для того, чтобы стабилизировать состояние пациента, врачи ввели его в искусственную кому. В конце марта состояние режиссера улучшилось — его супруга говорила, что он уже может самостоятельно дышать, однако до выписки еще далеко.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но с раннего детства жил в Москве. В 1959 году закончил Высшие режиссерские курсы "Мосфильма", где учился в мастерской Михаила Калатозова.

Дебютная картина Георгия Данелии "Сережа" (1960) получила гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Самые известные фильмы режиссера — "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза", "Осенний марафон". В качестве сценариста работал над картинами "Джентльмены удачи", "Паспорт" и др. Написал несколько книг.

За свою творческую деятельность Георгий Данелия удостоен ряда высоких государственных наград и призов международных фестивалей.

Источник фото: kremlin. ru

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