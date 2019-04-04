Лундгрен не собирается встречаться с Путиным - агент актера

Крейг Баумгартен — агент Дольфа Лундгрена опроверг недавние публикации в СМИ относительно желания актера встретиться с Владимиром Путиным. Более того, сообщения российской прессы о том, что Дольф Лундгрен собирается приехать в Крым для съемок в фильме также оказались ложными.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление генерального директора кинокомпании "Грифон фильм" Александра Беланова, в котором он рассказал об участии известного американского актера Дольфа Лундгрена в съемках российской трилогии о Великой Отечественной войне. По словам Беланова, Лундгрен согласился приехать в Крым, несмотря на политическую изоляцию полуострова и исполнить роль офицера Гестапо в двух фильмах.
Позже появилась информация, что Лундгрен просил устроить ему встречу с Владимиром Путиным, поскольку актер хочет совместно с ним поучаствовать в акции "Бессмертный пол".
"Все эти заявления — полностью ложные", — подвел итог Крейг Баумгартен из компании Zero Gravity Management, которая представляет интересы Дольфа Лундгрена.
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