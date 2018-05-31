Ведущие банки России отправили роботов в атаку на должников

Кредитные организации России из топ-30 используют искусственный интеллект при выполнении многих операций в том числе при работе с должниками. Опрос среди банковских экспертов провели "Известия". Роботы помогают вычислить, с какой вероятностью заемщик будет вносить платежи по кредиту. Также система позволяет звонить клиентам гораздо реже.
Поведение "хорошего" и "плохого" заемщика определяет алгоритм машинного обучения. Решение по сделке выносится на основе того, как действует клиент. Об этом рассказали в "Хоум Кредите". Банку удалось не только узнать, будут ли возвращать кредит потенциальные заемщики, но и снизить уровень просроченной задолженности до 3,7 %.
Благодаря искусственному интеллекту, сотрудники "Бинбанка" стали на 70% реже звонить заемщикам на ранних стадиях просрочки. Эта мера повысила уровень лояльности клиентов. Уровень просроченной задолженности удалось уменьшить на 3,7 %, отмечают в банке.
Но роботов используют не только при работе с должниками. Даже когда клиент просто звонит в банк, его может поприветствовать машина. При этом она способна по запросу активировать карту или изменить на ней пароль. Искусственный интеллект выполняет множество задач: от рутинных операций до конкретных действий. В банке «Тинькофф» роботы позволяют идентифицировать клиентов по фото и голосу, принимают решение по ипотеке. "Открытие" в будущем планирует сократить расходы на персонал и отдать обязанности по найму сотрудников и разбору претензий машинам.
Как ранее писала "Правда.Ру", рано или поздно технологии получат возможность самостоятельно развивать свой интеллект. Так считают многие ученые. Этот процесс называется "технологической сингулярностью".
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