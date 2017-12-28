Предновогодние дни — традиционная пора массовых походов в супермаркеты для россиян, готовых потратить немалые суммы денег для украшения праздничного стола. В такой ситуации одним из важных факторов становится удобство и быстрота оплаты.
Так, клиенты Бинбанка стали чаще расплачиваться при помощи бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Объем таких покупок во второй декаде декабря вырос в Бинбанке на 80% по сравнению с первой декадой.
Число транзакций за этот же период возросло на 70%, сообщает пресс-служба кредитной организации, опираясь на исследование транзакционной активности клиентов Бинбанка перед новогодними праздниками.
По данным аналитиков Бинбанка, 66% покупок его клиенты совершили, воспользовавшись Apple Pay, доля платежей на Samsung Pay составила 18%, а на Android Pay — 16%. Список категорий по числу покупок возглавили супермаркеты, специализированные магазины алкоголя, а также фастфуды, кафе, заправки и аптеки.
При этом средний чек покупок со всех трех платформ бесконтактных платежей составил 860 рублей. Примечательно, что средняя сумма покупки у пользователей технологии Samsung Pay (942 рубля), по наблюдениям Бинбанка, впервые в истории превысила среднюю сумму у пользователей Apple Pay (876 рублей).
Эксперты объясняют рост объема бесконтактных платежей прежде всего удобством самой технологии и ее востребованностью у молодого поколения россиян.
"Подобные технологии активно развиваются сегодня и будут совершенствоваться дальше, — отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев. — Другое дело, насколько широкое распространение это получит.
Если на Западе востребованность подобных технологий весьма высока, то у нас они пока популярны по большей части у жителей крупных городов. Что касается наших мегаполисов, объемы таких платежей в них со временем будут расти и дальше, особенно за счет молодежи.
Молодое поколение подобные вещи воспринимает очень позитивно и быстро привыкает к любым современным инновациям. Поэтому сейчас все больше и больше людей расплачиваются с помощью бесконтактных технологий, и в первую очередь это молодые люди, они в дальнейшем и будут основным драйвером".
Больше всего транзакций совершили клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. Ульяновск, Казань и Новосибирск разделили третье, четвертое и пятое места по числу покупок.
Сервис бесконтактных платежей основан на беспроводной короткодистанционной технологии NFC, которая активно используется не только в банковской сфере, но также для промышленных, медицинских и научных целей.
Самая распространенная функция технологии — эмуляция карт для проведения бесконтактных платежей. Сейчас большинство современных мобильных устройств могут использоваться в качестве банковской карты.
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