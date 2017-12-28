Клиенты Бинбанка стали вдвое чаще платить смартфоном

Предновогодние дни — традиционная пора массовых походов в супермаркеты для россиян, готовых потратить немалые суммы денег для украшения праздничного стола. В такой ситуации одним из важных факторов становится удобство и быстрота оплаты.

Так, клиенты Бинбанка стали чаще расплачиваться при помощи бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Объем таких покупок во второй декаде декабря вырос в Бинбанке на 80% по сравнению с первой декадой.

Число транзакций за этот же период возросло на 70%, сообщает пресс-служба кредитной организации, опираясь на исследование транзакционной активности клиентов Бинбанка перед новогодними праздниками.

По данным аналитиков Бинбанка, 66% покупок его клиенты совершили, воспользовавшись Apple Pay, доля платежей на Samsung Pay составила 18%, а на Android Pay — 16%. Список категорий по числу покупок возглавили супермаркеты, специализированные магазины алкоголя, а также фастфуды, кафе, заправки и аптеки.

При этом средний чек покупок со всех трех платформ бесконтактных платежей составил 860 рублей. Примечательно, что средняя сумма покупки у пользователей технологии Samsung Pay (942 рубля), по наблюдениям Бинбанка, впервые в истории превысила среднюю сумму у пользователей Apple Pay (876 рублей).

Эксперты объясняют рост объема бесконтактных платежей прежде всего удобством самой технологии и ее востребованностью у молодого поколения россиян.

"Подобные технологии активно развиваются сегодня и будут совершенствоваться дальше, — отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев. — Другое дело, насколько широкое распространение это получит.

Если на Западе востребованность подобных технологий весьма высока, то у нас они пока популярны по большей части у жителей крупных городов. Что касается наших мегаполисов, объемы таких платежей в них со временем будут расти и дальше, особенно за счет молодежи.

Молодое поколение подобные вещи воспринимает очень позитивно и быстро привыкает к любым современным инновациям. Поэтому сейчас все больше и больше людей расплачиваются с помощью бесконтактных технологий, и в первую очередь это молодые люди, они в дальнейшем и будут основным драйвером".

Больше всего транзакций совершили клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. Ульяновск, Казань и Новосибирск разделили третье, четвертое и пятое места по числу покупок.

Сервис бесконтактных платежей основан на беспроводной короткодистанционной технологии NFC, которая активно используется не только в банковской сфере, но также для промышленных, медицинских и научных целей.

Самая распространенная функция технологии — эмуляция карт для проведения бесконтактных платежей. Сейчас большинство современных мобильных устройств могут использоваться в качестве банковской карты.