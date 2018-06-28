Bloomberg рассказал про три управляющих миром семьи

Всего в список богатейших семейств вошли 25 кланов, их общее состояние составляет $1,1 трлн. Возглавили рейтинг представители четы Уолтонов, которым принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

Уолтоны владеют 12 тысячами магазинов. Состояние семьи насчитывает $151,5 млрд.

Серебро взяли Чарльз и Дэвид Кох, сыновья Фреда Коха. Их капитал намного отстает от лидеров и составляет $98,7 млрд. Бизнес Фрэда Коха существует с 1940 года, его дело продолжили четверо братьев. Однако в 80-е двое из них отказались от своих долей, поэтому в рейтинг не попали.

Третьими стали члены семейства Марс. Они хорошо известны, как обладатели кондитерского бизнеса. Состояние этого клана уже не так значительно отстает от предыдущей строчки. Агентство оценило его в $ 89,7 млрд. Дело Фрэнка Марса существует с начала XX века и по-прежнему его ведут исключительно представители семейства.

Также богатейшими семьями были признаны фамилии Ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх. Представителям этих кланов принадлежит пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Они сколотили капитал в $54,1 млрд. Семья Дюма, владеющая модным домом Hermes, также расположилась на одной из строчек рейтинга с капиталом в $ 49,2 млрд.