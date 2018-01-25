Авиакомпании, которые в прошлом году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников, определил OneTwoTrip for Business. Абсолютным лидером рейтинга стал Аэрофлот.
Отметим, что сервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний. Это позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых поездок, а не туристических.
На Аэрофлот приходится почти половина всех перелетов, которые совершили пользователи OneTwoTrip for Business. Второе место заняла авиакомпания S7 Airlines, третье - Utair.
Большая часть бизнес-поездок в России совершается между Москвой и крупнейшими региональными центрами.
Места перевозчиков в рейтинге распределяются, учитывая географию полета и частоту, а также способы удовлетворить эти потребности. Кроме того, бизнес-путешественники более требовательны к сервису.
Аэрофлот относит себя к премиальному сегменту и продает бизнес-класс на всех направлениях маршрутной сети. Потому перевозчик и позиционирует себя в качестве лидера рынка. Об этом заявил директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.
Добавим, что в 2017-ом пользователи сервиса посетили более ста городов России и мира. Так на внутренние перелеты пришлось 85% оформленных билетов.
Что касается портрет бизнес-путешественника. Он имеет ряд отличий от тех, кто летает эконом-классом. Во-первых, среди бизнес-аудитории больше мужчин (78% против 63% среди обычных пассажиров).
Во-вторых, 70% оформленных билетов здесь приходится на людей в возрасте от 26 до 40 лет. Среди остальных путешественников доля этого сегмента меньше на 20%.
Ну и, в-третьих, бизнес-пассажиры никогда не покупают билеты с вылетом позднее трех месяцев. Большинство поездок они совершают в течение двух недель с момента приобретения билета.
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