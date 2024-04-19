Российские предприниматели предложили компенсировать сокращение количества мигрантов сверхурочной работой

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В России предложили увеличить переработки из-за оттока мигрантов

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В России рассмотрят возможность увеличения количества дней сверхурочной работы для решения проблемы с оттоком трудовых мигрантов.

В России предложили увеличить переработки из-за оттока мигрантов
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить переработку до четырех часов в течение двух дней подряд. Дополнительные восемь рабочих часов в неделю позволят компаниям обходиться меньшим количеством сотрудников.

Также в работе находятся вопросы оптимизации процессов трудоустройства и увольнения с работы, чтобы сократить время поиска и найма работников. Таким образом в России будут преодолевать зависимость от низкоквалифицированного и зачастую криминализированного иностранного рынка труда.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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