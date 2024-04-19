Российские предприниматели предложили компенсировать сокращение количества мигрантов сверхурочной работой

В России рассмотрят возможность увеличения количества дней сверхурочной работы для решения проблемы с оттоком трудовых мигрантов.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил увеличить переработку до четырех часов в течение двух дней подряд. Дополнительные восемь рабочих часов в неделю позволят компаниям обходиться меньшим количеством сотрудников.
Также в работе находятся вопросы оптимизации процессов трудоустройства и увольнения с работы, чтобы сократить время поиска и найма работников. Таким образом в России будут преодолевать зависимость от низкоквалифицированного и зачастую криминализированного иностранного рынка труда.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.