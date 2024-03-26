Большой прорыв: Lucid получает миллиардные инвестиции от Саудовской Аравии

Компания Lucid объявила о привлечении $1 миллиарда капитала от аффилированного с Саудовским инвестиционным фондом (ПИФ) предприятия, что привело к росту акций производителя роскошных электромобилей на 8%. Эта инвестиция подчеркивает ключное преимущество Lucid в борьбе за выживание среди стартапов по производству электромобилей.
Саудовское правительство, обладающее 60% долей, вложило миллиарды долларов в успех Lucid в рамках стратегии диверсификации экономики Королевства за пределами нефтяного сектора.
Аффилированная с ПИФ компания Ayar Third приобретет $1 миллиард привилегированных акций и сможет конвертировать их в примерно 280 миллионов обычных акций. Lucid планирует использовать средства для корпоративных целей и капитальных затрат. Компания также ожидает увеличения производства автомобилей до 9,500 единиц в текущем году и до 20,000 единиц в 2025 году.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.