Большой прорыв: Lucid получает миллиардные инвестиции от Саудовской Аравии

Lucid привлек 1 миллиард долларов инвестиций от ПИФ Саудовской Аравии

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Компания Lucid объявила о привлечении $1 миллиарда капитала от аффилированного с Саудовским инвестиционным фондом (ПИФ) предприятия, что привело к росту акций производителя роскошных электромобилей на 8%. Эта инвестиция подчеркивает ключное преимущество Lucid в борьбе за выживание среди стартапов по производству электромобилей.

Фото: Wikipedia by Ganbaruby is licensed under CC BY-SA 4.0

Саудовское правительство, обладающее 60% долей, вложило миллиарды долларов в успех Lucid в рамках стратегии диверсификации экономики Королевства за пределами нефтяного сектора.

Аффилированная с ПИФ компания Ayar Third приобретет $1 миллиард привилегированных акций и сможет конвертировать их в примерно 280 миллионов обычных акций. Lucid планирует использовать средства для корпоративных целей и капитальных затрат. Компания также ожидает увеличения производства автомобилей до 9,500 единиц в текущем году и до 20,000 единиц в 2025 году.