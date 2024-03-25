После теракта в "Крокус сити холле" в Москве закрываются крупнейшие торговые центры

В Москве торговые центры "Vegas Крокус Сити", "Vegas Кунцево" и "Vegas Каширское" закрыты на неопределённый срок. Об этом сообщили сегодня в компании-владельце объектов.
Названные ТЦ перестают работать с понедельника, 25 марта. В компании пообещали, что предупредят клиентов о возобновлении работы.
Как пишет телеграм-канал "Подъём", эксперты подсчитали, что на минувших выходных в Москве посещаемость торговых центров упала на 30-35%.
Такие меры руководство заведений приняло на фоне теракта, который произошёл 22 марта в "Крокус сити холле". По последним данным, в результате атаки погибли 137 человек. Ведётся расследование уголовного дела.
Накануне суд отправил под стражу четверых стрелков, которые участвовали в убийстве граждан в "Крокусе сити холле". Вчера, 24 марта, по всей России был траур.
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