После теракта в "Крокус сити холле" в Москве закрываются крупнейшие торговые центры

"Vegas Крокус Сити", "Vegas Кунцево" и "Vegas Каширское" временно закрыты

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В Москве торговые центры "Vegas Крокус Сити", "Vegas Кунцево" и "Vegas Каширское" закрыты на неопределённый срок. Об этом сообщили сегодня в компании-владельце объектов.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Названные ТЦ перестают работать с понедельника, 25 марта. В компании пообещали, что предупредят клиентов о возобновлении работы.

Как пишет телеграм-канал "Подъём", эксперты подсчитали, что на минувших выходных в Москве посещаемость торговых центров упала на 30-35%.

Такие меры руководство заведений приняло на фоне теракта, который произошёл 22 марта в "Крокус сити холле". По последним данным, в результате атаки погибли 137 человек. Ведётся расследование уголовного дела.

Накануне суд отправил под стражу четверых стрелков, которые участвовали в убийстве граждан в "Крокусе сити холле". Вчера, 24 марта, по всей России был траур.