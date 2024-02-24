Стало известно, сколько будет стоить новый бренд Solaris

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AGR Automotive Group представила новый бренд Solaris на российском рынке по цене до 2 млн

1:22
bigness

Компания AGR Automotive Group, приобретшая бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, объявила о запуске новой марки Solaris на российском рынке. Новая линейка включает в себя седаны Solaris HS и KRS, а также кроссоверы Solaris HC и KRX. Согласно независимому консультанту индустрии Сергею Бургазлиеву, новые модели основаны на платформах Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X.

AGR Automotive Group представила новый бренд Solaris на российском рынке по цене до 2 млн
Фото: Greg Gjerdingen https://www.flickr.com/photos/greggjerdingen/46079240004/

По его мнению, цены на новые автомобили Solaris должны составить от 1,65 до 2 миллионов рублей, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Предполагается, что первые Solaris появятся на рынке во второй половине 2024 года, с ценовым диапазоном от 1,7 до 2 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина отмечает, что Solaris займет свою нишу в бюджетном сегменте, помогая удовлетворить спрос на доступные автомобили в ценовой категории от 1,5 до 2 миллионов рублей. При производственных мощностях до 70 тысяч автомобилей за 1,5 года, ожидается, что максимальный объем продаж составит 40-50 тысяч машин в год.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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