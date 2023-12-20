ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов

В Брюсселе откровенно заявляют, что хотели бы использовать эти средства на украинском направлении. Кроме того, в ЕК отметили, что ЕС сохраняет единство в поддержке Киева.

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"В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент страны-члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям", - сказал собеседник агентства.

В ЕС сейчас нет законодательной базы для того, чтобы изъять собственность российских и белорусских граждан и компаний. Хартия ЕС об основных правах не допускает конфискацию частной собственности, кроме случаев, кода это может послужить интересам общества. Но даже в таком случае собственник должен получить справедливую и своевременную компенсацию.