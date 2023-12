В Брюсселе откровенно заявляют, что хотели бы использовать эти средства на украинском направлении. Кроме того, в ЕК отметили, что ЕС сохраняет единство в поддержке Киева.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.