Геймерам представили забавную электробритву от Razer

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Весной компания Razer порадовала своих поклонников забавной новинкой — Razer Razer, настоящей геймерской бритвой. Её дизайн повторял стиль игровой мышки от этой компании, а спереди была размещена сетчатая защита лезвий для сухого бритья. Новинка вызвала настоящий ажиотаж, но оказалась лишь первоапрельской шуткой, и её не предполагалось выпускать на рынок.

Фото: Официальный сайт Razer

Зато другая бритва всё-таки доберется до прилавков магазинов — это GilletteLabs Razer Limited Edition. По сути, это вариация популярных моделей Gillette Fusion Power или ProGlide, но с добавлением встроенного аккумулятора в ручке и стильным корпусом в черно-зеленых тонах, украшенным логотипом Razer.

Несмотря на то что у геймерской атрибутики обычно обязательно присутствует RGB-подсветка, здесь на неё не решились. В данном случае геймерскими деталями ограничиваются лишь название Razer и фирменным логотипом.

GilletteLabs Razer Limited Edition появится в продаже в ограниченном числе стран уже в конце этого месяца. Стоимость составит $23 за саму бритву и $30 за комплект, включающий удобный переносной футляр.

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