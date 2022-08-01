Россияне не смогут купить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond в конце текущего года, поскольку эти бренды покинут российский рынок.
Lipton, Saito и Brooke Bond принадлежат чайной компании Ekaterra. Её руководство сообщило, что фирма уходит с российского рынка в конце 2022 года из-за невозможности продолжать стабильное развитие бизнеса на территории РФ. Таким образом, выпускаемый под вышеупомянутыми марками чай исчезнет с полок российских магазинов.
В Ekaterra заверили, что выполнят все обязательства перед сотрудниками, прописанные в трудовом законодательстве РФ.
Ранее специалисты Роскачества выяснили, что листовой чай качественнее пакетированного.
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