Чайные бренды Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок в конце года

Россияне не смогут купить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond в конце текущего года, поскольку эти бренды покинут российский рынок.

Lipton, Saito и Brooke Bond принадлежат чайной компании Ekaterra. Её руководство сообщило, что фирма уходит с российского рынка в конце 2022 года из-за невозможности продолжать стабильное развитие бизнеса на территории РФ. Таким образом, выпускаемый под вышеупомянутыми марками чай исчезнет с полок российских магазинов.

В Ekaterra заверили, что выполнят все обязательства перед сотрудниками, прописанные в трудовом законодательстве РФ.

Ранее специалисты Роскачества выяснили, что листовой чай качественнее пакетированного.

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