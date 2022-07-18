Суд оштрафовал Google на 21 миллиард рублей за дискредитацию ВС РФ

Мировой суд Таганского района наложил на корпорацию Google оборотный штраф размером более 21 миллиарда рублей за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Роскомнадзор 17 раз уведомлял компанию о необходимости заблокировать на YouTube видеоролики, дискредитирующие ВС РФ, но информация так и не была удалена. Адвокат компании подал четыре ходатайства, но ни одно из них не было принято судьей.

Это не первое взыскание для корпорации, в апреле Google получил штраф размером 11 миллионов рублей, а в декабре IT-гигант обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей. В ходе суда 2021 года, по итогам которого был наложен штраф 7,2 миллиарда рублей, ФНС раскрыла доход Google в России за 2020 год. Он составил 144,4 млрд руб.