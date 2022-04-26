Французская Renault передаст свои акции в "Автовазе" России

Французская автомобильная компания Renault планирует передать долю в 68 процентов в "Автовазе" российской стороне с возможностью её обратного выкупа в течение пяти-шести лет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, скорее всего, её получит институт НАМИ, а сделка будет осуществлена "за рубль". Как отметил министр, доля Renault в московском предприятии будет передана правительству Москвы. Уже известно, что на предприятии будут выпускаться другие автомобили.

Мантуров заявил, что завод возможно будет выпускать Lada.

"Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением", — отметил глава Минпромторга.

Отмечается, что переговоры о передаче доли в "Автовазе" с китайскими или другими иностранными компаниями не велись.

В настоящее время Renault принадлежит 68% "АвтоВАЗа", оставшиеся 32% находятся у госкорпорации "Ростех".