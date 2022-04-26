EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Французская Renault передаст свои акции в "Автовазе" России

bigness

Французская автомобильная компания Renault планирует передать долю в 68 процентов в "Автовазе" российской стороне с возможностью её обратного выкупа в течение пяти-шести лет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Французская Renault передаст свои акции в "Автовазе" России

По его словам, скорее всего, её получит институт НАМИ, а сделка будет осуществлена "за рубль". Как отметил министр, доля Renault в московском предприятии будет передана правительству Москвы. Уже известно, что на предприятии будут выпускаться другие автомобили.

Мантуров заявил, что завод возможно будет выпускать Lada.

"Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением", — отметил глава Минпромторга.

Отмечается, что переговоры о передаче доли в "Автовазе" с китайскими или другими иностранными компаниями не велись.

В настоящее время Renault принадлежит 68% "АвтоВАЗа", оставшиеся 32% находятся у госкорпорации "Ростех".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский
Темы автомобиль
Sberbank
Новости
США будут наращивать давление на Россию
Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачевой для отвода глаз
Российские военные сожгли БМП ВСУ, встретившуюся им на пути в ДНР
Французская Renault передаст свои акции в "Автовазе" России
Флаги РФ водрузили над двумя городами Запорожской области
Гривач: Польшу ждёт холодная зима после отключения от газа РФ
Украинская пропаганда выдала мужчину в военной форме за мирную женщину
Основатель American Thinker Лифсон пришел в ужас от планов США по ослаблению РФ
Оливер Стоун: Украина нужна США для противостояния с Россией
Пригожин: Смольный "даже не пытался" подготовиться к реализации мусорной реформы
Популярное
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой

Спецназовцы рассказали о бое с ВСУ и показали уничтоженную технику.

Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Любовь Степушова Румыния и Польша — первые кандидаты на удар "Калибрами" Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия ищет свою роль в сценарии "большой экономической расстыковки" Усам Оздемиров Ирина Шлионская Младенцы, отобранные у родителей в США и КНР, нашлись через много лет Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Compact: на саммите в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Последние материалы
США будут наращивать давление на Россию
Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачевой для отвода глаз
Российские военные сожгли БМП ВСУ, встретившуюся им на пути в ДНР
Французская Renault передаст свои акции в "Автовазе" России
Флаги РФ водрузили над двумя городами Запорожской области
Гривач: Польшу ждёт холодная зима после отключения от газа РФ
Украинская пропаганда выдала мужчину в военной форме за мирную женщину
Основатель American Thinker Лифсон пришел в ужас от планов США по ослаблению РФ
Оливер Стоун: Украина нужна США для противостояния с Россией
Пригожин: Смольный "даже не пытался" подготовиться к реализации мусорной реформы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников