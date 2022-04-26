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Автор Елена Ивченко

Клименко: Маск выбрал Twitter*, чтобы зайти в политику

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Влияние социальной сети Twitter* через большую политику, а не финансы достаточно высокая. Об этом заявил директор и владелец компании LiveInternet, интернет-предприниматель, экс-советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко комментируя Pravda.Ru покупку основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском сети микроблогов Twitter* почти за 44 миллиарда долларов.

Клименко: Маск выбрал Twitter*, чтобы зайти в политику

"Для него это актив, в который имеет смысл заходить. Потому что влияние этого актива не через деньги, а через политику крайне высоко. А большие деньги — это всегда большая политика. Поэтому Маск, в целом, выбрал не самый дорогой ресурс", — отметил экс-советник президента РФ по вопросам развития Интернета.

По словам Клименко, Маск недвусмысленно даёт понять, что писать в соцсети можно будет о чём угодно, однако пользователь не может оставаться анонимным.

"То есть, он артикулирует, что всем можно будет писать все, но нужно будет деанонизироваться. Это очень интересная особенность", — сообщил собеседник Pravda. Ru.

Эксперт предположил, что в вопросах сотрудничества Twitter* с Роскомнадзором можно надеяться на разблокирование российских СМИ, но объективно позиция корпорации к Федеральной службе по надзору вряд ли измениться.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры

Ранее представители Twitter* заявили, что Маск купил корпорацию за 44 млрд долларов. По словам предпринимателя, данная соцсеть является "цифровой городской площадью".

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Автор: Елена Ивченко
Темы илон маск герман клименко
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