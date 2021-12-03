Владелец сети сибирских офтальмологических клиник "Омикрон" Александр Падар подал иск в суд. Ответчик — ВОЗ.
Требование — изменить название нового штамма коронавируса. Основание — подрыв репутации бизнеса. Бизнесмен указал в заявлении, что им были затрачены "огромные деньги" на рекламу и узнаваемость бренда, а теперь и средства, и все усилия могут "пойти прахом".
"Название наших клиник — зарегистрированный по всем правилам товарный знак в сфере медицины и здравоохранения. А тут вдруг особо опасный штамм коронавируса. И мы теперь с ним будем ассоциироваться? А если кто-то умрет от "омикрона" — многие ли захотят идти в одноимённую клинику?" — пояснил бизнесмен своё решение новосибирскому порталу НГС.
Издание уточняет, что иск подан в Московский арбитражный суд.
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