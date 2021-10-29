Корпорация Microsoft обогнала по капитализации корпорацию Aplle, став самой дорогой компанией в мире.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, капитализация Microsoft составила около $2,46 трлн, опередив Apple с капитализацией примерно $2,41 трлн.
Отмечается, что цена акций Apple снизилась почти на на 4% после публикации квартальной отчетности, так как выручка компании оказалась ниже, чем средний уровень, предсказанный аналитиками. Акции Microsoft, наоборот, подорожали примерно на 1%.
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