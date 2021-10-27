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Встреча руководства "Газпрома" с молдавскими чиновниками не принесла результатов

bigness

Встреча руководителей "Газпрома" c молдавскими чиновниками не принесла конкретных итогов.

Встреча руководства "Газпрома" с молдавскими чиновниками не принесла результатов

"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", — сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-релиз "Газпрома".

В пятницу, 22 октября, молдавский парламент ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за охватившего страну энергетического кризиса. Позже Кишинев купил "голубое топливо" у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что издание Financial Times "докрутило" тезис о том, что "Газпром" наказывает Молдавию за её европейские реформы. Собеседник Pravda. Ru предположил, что после негативной реакции молдавской стороны на заключение обычного контракта представители "Газпрома" действительно заговорили о европейских реформах, проводимых в стране. Однако, по его мнению, вряд ли в ходе переговоров речь шла о возможном предоставлении скидки.

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Вот почему Молдавия остаётся нищей
Автор: Максимс Краюшкинс
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