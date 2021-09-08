Кабмин продлил мораторий на плановые проверки бизнеса

Правительство России продлило мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По данным председателя правительства РФ, запрет на проведение выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства продлили на 2022 год.

Ранее соответствующее предложение поддержал президент России Владимир Путин на встрече с членами партии "Единая Россия", сообщает РБК.

"Чем меньше административное давление, тем лучше", — отметил российский лидер.

Напомним, мораторий на плановые проверки бизнеса был введён ещё пять лет назад, в 2016 году, в дальнейшем мораторий продлевали.

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