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Тележку верните: "Ашан" закрыл почти два десятка супермаркетов в России

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За первое полугодие по России закрылось 17 филиалов "Ашана". Специалисты компании объяснили радикальные меры "неудовлетворительным результатом".

Согласно отчёту компании Elo Group, сейчас по стране действует 238 торговых точек, в прошлом году сеть насчитывала 274 точки — от гипермаркетов до супермаркетов.

Однако, по словам генерального директора "Ашан Ритейл Россия" Ивана Мартиновича, оптимизация не повлияла на оборот и даже улучшила финансовое положение.

В начале августа ритейлер уволил десятки сотрудников после выявления коррупционных схем в работе с поставщиками. Как посчитали в правлении, фирма в России ежегодно теряла около 2-3% оборота.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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