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Российские бизнесмены готовы к новому локдауну

bigness

Больше половины — 51,5% — предпринимателей в РФ считают возможным объявление еще одного локдауна из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Готовы к очередным трудностям 62,3% бизнесменов. Об этом сообщает РБК и платформа онлайн-исследований Oprosso.

Российские бизнесмены готовы к новому локдауну

Всего опросили 1500 предпринимателей из

  • Екатеринбурга,
  • Казани,
  • Новосибирска,
  • Москвы,
  • Санкт-Петербурга.

28% бизнесменов рассчитывают продержаться без убытков несколько месяцев, 21% — недель, 23,5% — бессрочно.

Выжить поможет опыт 2020 года. 48% опрошенных заявили, что после прошлого локдауна оставили часть сотрудников на удаленной основе. Ее работу обеспечат IT-системы, об этом рассказали 81% предпринимателей.

Раннее Евгений Данчиков, начальник Главконтроля, сообщал о проверках указов о вакцинации сотрудников в Москве с 15 июля. Некоторые частные компании не смогли выполнить норму. Бизнесмены просят еще времени, чтобы выполнить условия и не платить штрафы. Для индивидуальных предпринимателей его сумма — менее 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч.

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Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева
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