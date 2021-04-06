Закрывается компания, занимавшаяся космическим туризмом

Частная компания "Космокурс", намеренная создать космодром для космического туризма в Нижегородской области, находится в стадии закрытия.

"Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении", — описал ее гендиректор Павел Пушкин ситуацию РИА "Новости".

По его словам, организация имеет непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местной администрацией. К тому же Минобороны не дает в частные руки нормативов по проектированию.

Сейчас 50 участников — ракетных конструкторов — предупреждены о скором увольнении. Роскосмосом принято решение сохранить сформированный уникальный коллектив, поэтому ведет переговоры с одним из "своих" организаций о его сохранении путем включения всех людей в своей состав.

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