Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.

Такими местами бизнесмен считает Дальний Восток, Алтай и Черноморское побережье.

"Комплекс на мысе Идокопас — не единственный гостиничный объект в стране, которым я занимаюсь. Локдаун, с одной стороны, показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой, — обнажил нехватку объемов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса.

Важно, чтобы в перспективе у жителей с разными финансовыми возможностями был сложный выбор — слетать в хороший отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы, или же провести отпуск в качественных гостиничных комплексах на берегу Черного моря, в Белокурихе или на Камчатке", — объяснил Ротенберг.