Завершено строительство "Северного потока-2" в водах ФРГ

Завершена укладка трубопровода "Северный поток-2" в водах исключительной экономической зоны ФРГ, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2.

Трубоукладочные работы в водах Германии были возобновлены 11 декабря. На тот момент оставалось достроить участок протяжённостью 2,6 км на глубине менее 30 метров. Работы вело российское судно-трубоукладчик "Фортуна". Сегодня компания Nord Stream 2 отчиталась о завершении строительных работ на этом участке.

Ранее сегодня ход работ по строительству газопровода "Северный поток-2" прокомментировал вице-премьер правительства России Александр Новак.

"Уверен, что "Северный поток-2" будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

На данный момент степень готовности газопровода — более 90%. Строительство на участке Дании, где осталось проложить 147 км труб, начнется в середине января.