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Маск признался, что предлагал Apple купить Tesla

bigness

Американский предприниматель Илон Маск признался, что некоторое время назад хотел продать свою компанию Tesla корпорации Apple.

Маск признался, что предлагал Apple купить Tesla

Он рассказал об этом на фоне просочившейся в прессу информации, что Apple ведёт разработку собственного автомобиля с высокотехнологичным аккумулятором, рассчитанного на массовый рынок. Появившиеся сообщения, что самоуправляемый автомобиль может быть представлен в 2024–2025 году, в компании пока не комментируют.

"Это было в самые мрачные времена работы над программой Model 3. Тогда Tesla могла достаться Apple за одну десятую часть от её текущей стоимости. Но Тим Кук не проявил интереса, встреча не состоялась", — написал Илон Маск в своём Twitter.

Компания Tesla существует с 2003 года и занимается производством электромобилей и энергонакопительных систем. Добиться успеха ей удалось не сразу, но в текущем году капитализация компании превысила 600 миллиардов долларов. Владелец компании Илон Маск входит в тройку самых богатых людей планеты.

 

Автор: Людмила Черткова
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