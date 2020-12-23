Маск признался, что предлагал Apple купить Tesla

Американский предприниматель Илон Маск признался, что некоторое время назад хотел продать свою компанию Tesla корпорации Apple.

Он рассказал об этом на фоне просочившейся в прессу информации, что Apple ведёт разработку собственного автомобиля с высокотехнологичным аккумулятором, рассчитанного на массовый рынок. Появившиеся сообщения, что самоуправляемый автомобиль может быть представлен в 2024–2025 году, в компании пока не комментируют.

"Это было в самые мрачные времена работы над программой Model 3. Тогда Tesla могла достаться Apple за одну десятую часть от её текущей стоимости. Но Тим Кук не проявил интереса, встреча не состоялась", — написал Илон Маск в своём Twitter.

Компания Tesla существует с 2003 года и занимается производством электромобилей и энергонакопительных систем. Добиться успеха ей удалось не сразу, но в текущем году капитализация компании превысила 600 миллиардов долларов. Владелец компании Илон Маск входит в тройку самых богатых людей планеты.