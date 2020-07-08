Без папарацци и вечеринок: Париж готовится к виртуальной Неделе моды

В июле Париж обычно наполнен веселой суетой и шумом — там проводятся презентации новых коллекций именитых и пока не очень кутюрье, поэтому даже переполненные гостями отели превращаются в подиумы.

Но в этом году все иначе. В условиях, диктуемых пандемией коронавируса, лучшие дизайнеры мира моды будут экспериментировать с онлайн-витринами — с понедельника в Париже стартует неделя высокой моды.

"Влияние виртуальной Недели моды на наш бизнес серьезно, потому что больше нет клиентов, готовых приехать к нам", — сказал Гийом Коннан, владелец компании по прокату лимузинов. "Я буду скучать по зрителям, Я буду скучать по своим друзьям", — признается кутюрье Стефан Роллан.

Кристоф Жосс, французский модельер, напротив, говорит, что ему понравилось, что он "смог по-другому осветить хитросплетения своих конструкций" и будет рассматривать возможность сделать это снова.

Многочисленные парижские Недели моды приносят около €1,2 млрд ($1,35 млрд) для местной экономики каждый год, подсчитала Федерация домов моды.